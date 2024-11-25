Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/aVTxgCIJYH — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 25, 2024

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın, Rutte ile başkentte görüştüğü bildirildi.

Bakanımız @HakanFidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara’da bir araya geldi. pic.twitter.com/bLwuSeNNAT — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 25, 2024

ERDOĞAN-RUTTE GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasındaki görüşmenin ayrıntıları da belli oldu. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Yapılan açıklamada, kabulde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin’de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye’nin 2026’daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye’nin NATO’ya müttefik olarak katkılarının değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye’ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte’ye teşekkür etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti." ifadelerine yer verildi.