Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu. Kritik görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın, Rutte ile başkentte görüştüğü bildirildi.

ERDOĞAN-RUTTE GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasındaki görüşmenin ayrıntıları da belli oldu. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Yapılan açıklamada, kabulde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin’de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye’nin 2026’daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye’nin NATO’ya müttefik olarak katkılarının değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye’ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte’ye teşekkür etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davasıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan Mark Rutte
Günün Manşetleri
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe sunumunda Avrasya vurgusu
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
"Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Antalya Havalimanı'ndaki uçakta yangın
7 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak
Çok Okunanlar
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Hamas'tan anlaşma açıklaması Hamas'tan anlaşma açıklaması
Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
7 terörist etkisiz hale getirildi 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası