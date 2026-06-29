Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor''

İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Toplantılar kapsamında 20 ülkenin meclis başkanı Türkiye'ye gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katılarak katılımcılara hitap etti.

AVRUPA GÜVENLİĞİNDE TARİHİ DÖNEMEÇ

Bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin genel güvenlik anlayışını değiştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik açısından tarihi bir dönemeçten geçtiğini aktardı. Bu süreçte NATO'nun çok daha caydırıcı bir yapıya sahip olması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bir belirsizliğin tam ortasındayız. Bu zirve müttefikler arasında dayanışmanın göstergesi." ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biri olduğunu ve barışa katkı sunmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, savunma alanındaki iş birliklerine de değindi. Erdoğan, "Türkiye barışa destek oluyor. Tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Kıtadaki tüm savunma girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Savunma ticaretinin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Külfet paylaşımı konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

''TERÖRÜ TAMAMEN SONA ERDİRİYORUZ''

Konuşmasında güvenlik politikalarına da yer ayıran Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlı duruşunu yineledi. Erdoğan, konuya ilişkin net bir mesaj vererek, "Terörü tamamen sona erdiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Zirve boyunca Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere pek çok bölgesel gelişmenin masaya yatırılacağı bilgisini veren Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Süreci yakından izlediklerini belirten Erdoğan, "Mutabakatı baltalamaya çalışan saldırıları takipteyiz." dedi.

''SOYKIRIM ŞEBEKESİNE FIRSAT VERİLMEMELİ''

Erdoğan'ın gündeminde Lübnan'a yönelik saldırılar ve İsrail'in bölgedeki faaliyetleri de vardı. Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için şartları sıralayan ve İsrail'in eylemlerini eleştiren Erdoğan, "Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış olmaz." ifadelerini kullandı.