Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Nerede bize yönelik taciz varsa evet bir gece ansızın vurabiliriz. 'Acaba birileri izin verir mi?'Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanların, bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız, aksi takdirde kusura bakmasınlar." dedi.



"Her alanda güçlü olmanın yolu güçlü gençlere sahip olmaktır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:







"Şimdi devam eden kongrelerimizde yeni görev alan arkadaşlarımızın önemli bir kısmının gençlik kollarımızdan yetişme olduğunu hamdolsun memnuniyetle görüyorum. Aynı durum yarın belediye başkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde de olacaktır. Hiç şüphesiz günü geldiğinde, daha yüksek irtifa. İnşallah dinamik gençler daha yüksek irtifada bakacaksınız ki Cumhurbaşkanlığı makamında da sizlerden birisi olacaktır.



(Gençler) Ömrüm yettiğince, bu can, bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim. Türkiye olarak, hep nüfusumuzdaki genç oranının yüksekliğiyle övünen bir ülkeyiz. Her alanda ve elbette ekonomide güçlü ve etkili olmanın yolu, güçlü ve etkili gençlere sahip olmaktan geçiyor.



"600 yıllık kitaplarımıza Fransız kalırsanız Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hedeflerimize sadece memleketimizde oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız. Gençlerimizin geri dönmek ve benliklerine sahip çıkmak kaydıyla diğer ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazanmalarını önemsiyorum. Bunun yanında Osmanlıcayı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz. Böylesine büyük bir birikimi kullanamayan gençlerimizin arzu ettiğimiz köklü ve derin duruşu sergileyebilmeleri çok zordur." diye konuştu.



"Sizlerin 2023 kutlama etkinliklerine sahip çıkmanızı istiyorum"

Erdoğan, "Türkiye olarak 2023'ü hem hedeflerimiz itibarıyla hem de tarihe kalıcı bir iz bırakmak için çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu amaçla Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'nun koordinasyonunda 2023 kutlamaları için ciddi bir hazırlık yürütüyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok faaliyeti kapsayan bu kutlamaların, nereden geldiğimizin, nerede bulunduğumuzun ve nereye gittiğimizin derli toplu bir muhasebesine de imkan vereceğine inanıyorum. Sizlerin 2023 kutlama etkinliklerine sahip çıkmanızı istiyorum." dedi.