Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Kuveyt Veliaht Prensi'ni Türkevi'nde kabul etti

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki ikili görüşmelerine başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Kuveyt Veliaht Prensi'ni Türkevi'nde kabul etti
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Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkevi'nde kabul edildi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentine gitmişti. Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne ulaşan Cumhurbaşkanı, kentteki ikili temaslarına başladı.

Ziyaretinin ikinci gününde Kuveyt Veliaht Prensi ile bir araya gelen Erdoğan, kabulü Türkevi'nde gerçekleştirdi.

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