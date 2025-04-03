Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya geldi. Görüşmeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya geldi
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katılımıyla, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.

Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıCem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıGündem
Özgür Özel: "Gençler istedi, destek verdik ama boykot bitti"Özgür Özel: "Gençler istedi, destek verdik ama boykot bitti"Siyaset
erdoğan cinayet
Günün Manşetleri
Meteoroloji'den 51 il için uyarı!
Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti
"Gençler istedi, destek verdik ama boykot bitti"
ABD’den Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi!
Şanlıurfa’da kanalizasyon çalışmasında göçük
"Muhalefetin gayesi Türkiye’nin çöküşüne doğrudan hizmettir"
Alman çocuk kanalında LGBT propagandası
Yunanistan ve İsrail’den yeni enerji hamlesi!
CHP’de olağanüstü kurultay süreci hızlandı!
Bayram sevincine hüzün karıştı
Çok Okunanlar
2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Faizler yükselişte! 250 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? Faizler yükselişte! 250 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 4 Nisan 2025 elektrik kesintileri 9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 4 Nisan 2025 elektrik kesintileri
Kaçırılmayacak fırsatlar bugün başladı: İndirim kataloğu yayınlandı Kaçırılmayacak fırsatlar bugün başladı: İndirim kataloğu yayınlandı
Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı Altında alım zamanı mı? İslam Memiş altın alacakları uyardı