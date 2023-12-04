Cumhurbaşkanı Erdoğan Önce Katar'a Ardından Yunanistan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurtdışı ziyaretlerine Katar ile devam edecek. Erdoğan bugün Katar'a, perşembe günü Yunanistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Önce Katar'a Ardından Yunanistan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni haftada 2 ziyarete hazırlanıyor. Haftanın ilk gününde Doha'ya gidecek Erdoğan'ın temaslarında ana gündem maddesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları olacak.

Görüşmelerde, kalıcı ateşkes zemininin oluşturulması için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık Perşembe günü ise Atina'ya gidecek. Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşü, "Temennimiz odur ki yeni bir dönem başlamış olsun, ABD bizi birbirimize düşürme gayretinde, biz ilişkileri geliştirirsek kazançlı çıkarız" diye konuşmuştu.

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