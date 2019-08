Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Tonya'da turistik eserlerin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, bu eserleri Trabzon'a kazandıran isimlere teşekkür etti. Dört buçuk aylık bir ayrılığın ardından bugün bir kez daha Trabzonlularla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erdoğan, ülkenin ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden Trabzonlu şehide ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, alandakilerle şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün, bugün 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? 'İnlerine gireceğiz.' dedik. Girdik, giriyoruz. Askerimizle, polisimizle, güvenlik korucularımızla, jandarmamızla, dağ tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Sonuna kadar sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Rabb'im hepsini de muhafaza etsin diyorum." diye konuştu.



Alandakilerin "Meclis'te terörist istemiyoruz" sloganları üzerine de Erdoğan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. İşte buyurun Diyarbakır, Mardin, Van, buradaki belediye başkanlarını, idari bir kararla görevden aldık mı? Aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle, oralara gönderilen parayı, kalkıp da Kandil'e, terör örgütlerine gönderenleri hiçbir zaman biz görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk ama CHP çıkıyor, ne diyor? 'Bu, hak ve özgürlüklere, demokrasiye aykırıdır.' Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime bunları asla davet etmedim, etmem. Çünkü sizler bana bu görevi öyle verdiniz."



216 projenin toplu açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonlularla bugün hasret gidermenin yanında, şehre kazandırılan toplam yatırım bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan 216 projenin toplu açılışını yapacaklarını söyledi.

Trabzon şehir geçiş yolunun, yatırım tutarı 412 milyon lira olan bir bölümünü daha bugün resmen hizmete açacaklarını ifade eden Erdoğan, bünyesindeki pek çok bulvar, bağlantı yolu, köprülü kavşak, alt ve üst geçit ile Trabzon'a nefes aldıracak bu projeyi ilk gününden beri yakından takip ettiğini bildirdi. Erdoğan, yolun açılan her etabıyla Trabzon'un sadece trafik bakımından rahatlamakla kalmadığını, yeni cazibe alanlarına da kavuştuğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin 326 milyon liralık yatırım yaparak şehir genelinde gerçekleştirdiği 958 kilometrelik asfaltlama çalışmasıyla Trabzon'un her köşesine ulaşmanın artık daha kolay olduğunu dile getiren Erdoğan, içme suyundan kanalizasyona, bakım onarım faaliyetlerinden çevre düzenlemelerine, spor tesislerinden restorasyonlara kadar yine büyükşehir belediyesinin hayata geçirdiği çok sayıda projenin resmi açılışını da bugün gerçekleştireceklerini ifade etti.

Erdoğan, KIRDES kapsamında 151 milyon liralık yatırımla ilçelere bağlı köy ve yaylalarda yapılan asfalt ve beton yollar, şehrin çeşitli yerlerinde 112,5 milyon liralık yatırımla yapılan 15 dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi ile tamamlanan Uzungöl'ün temizlik çalışmaları, Ortahisar Belediyesi hizmet binası, Pelitli'de yapılan 301 konut, pek çok kamu kurumunun, merkezde ve ilçelerdeki hizmet binaları ve altyapı çalışmalarının açılışlarını da yapacaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının, çeşitli ilçelerde anaokulları, özel eğitim okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, spor salonları, pansiyon binaları yaptığını, bunları da hizmete açacaklarını belirten Erdoğan, böylece bugün burada toplam 216 projenin resmi açılışını gerçekleştirmiş olacaklarını kaydetti. Erdoğan, yatırım bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan bu yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçen bakanlıkları, kurumları, belediyeleri tebrik etti.

Erdoğan, bugün ayrıca şehrin senelerdir hasretini çektiği bir haberi de burada paylaşmak istediğini dile getirerek, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'yle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni önceki gün imzaladım. Yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği ve 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu bölgeyle, şehrimizin sanayisine yeni bir dinamizm kazandıracağız. Ben, Trabzon'u her alanda ileriye taşıyan tüm bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Trabzon'a 17 yılda 30 milyar liralık yatırım

Geride kalan 17 yılda Trabzon'a toplam 30 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Niye? Biz bu millete, bu ülkeye aşığız ve yapmaya devam edeceğiz. Dün Artvin'deydim. Yusufeli Barajı'nı şöyle bir görmeye gideyim dedim. 2 milyar 200 milyon kilovat enerji üretimi yapacak hidroelektrik santralinin nasıl yükseldiğini gördüm. Devasa bir tesis. İçme suyu, kullanma, hepsi orada. Artvin'de 7 tane baraj var. Bir barajlar şehri Artvin. Dünyada benzeri yok. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin bir numarası, dünyada 3 numara. Böyle bir tesis ve bunu elhamdülillah biz yapıyoruz. Niye? Bu ülkeye yakışır bunlar." ifadelerini kullandı.