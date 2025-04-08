Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'de dava açtı!

Ayrıca Özel'in sözleri nedeniyle, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonlara tepki göstererek süreci “19 Mart darbe girişimi” olarak tanımlamıştı.

Kurultayda yaptığı konuşmada Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

“İşine geldiğinde oraya buraya sataşan, ‘mandacı, himayeci’ diyen Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump’ın himayesinin peşinde. Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimde ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır.”

Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, hem manevi tazminat talebinde bulundu hem de cezai işlem için savcılığa başvurdu.