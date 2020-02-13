Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından Nur Han Hava Üssü'nde karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da 4. kez, Pakistan Parlamentosuna hitap edecek.

Erdoğan ayrıca, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına VE Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak.

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

ulusal.com.tr