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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Kudüs konusunu telefonda görüştü. Görüşmede Kudüs'ün statüsünün korunması konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon  görüşmesinde Kudüs ile ilgili son gelişmeler ele alındı.Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının  ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD'nin attığı yanlış adıma  karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta  yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu  belirttiler.

Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için  ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus,  ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere ilerleyen dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle 2018'in  tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #papa #cumhurbaşkanı erdoğan #Kudüs
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