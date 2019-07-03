Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin'de konuştu: Sinciang, Çin'in ayrılmaz parçasıdır

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından törenle karşılanan Erdoğan, ‘Tek Çin’ vurgusu yaptı. Görüşme öncesi Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya konuşan Erdoğan, Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’nin ‘Çin’in ayrılmaz bir parçası’ olduğunu söyledi

Çin’in resmi haber ajansı Cinhua’ya da (Xinhua) konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin “Çin’in ayrılmaz bir parçası” olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mülakatatta Erdoğan, bu konuda şunları söyledi: “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye, ‘Tek Çin’ politikasına bağlıdır. Çinli dostlarımızın buna verdiği önemi biliyor, biz de bu hassasiyetle adımlarımızı atıyoruz. Ancak Türkiye’nin Balkanlardan Orta Asya’ya, Afrika’dan Güney Doğu Asya’ya kadar akrabalık ve kardeşlik içinde olduğu ülkeler ve topluluklar var. Ülkemizin sınırları 780 bin kilometrekare olsa da, gönül coğrafyası çok daha geniştir. Türkiye’nin bu topraklarda vuku bulan gelişmeleri takip etmesi gayet doğaldır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi de milletimizin derin kültürel, tarihi ve beşeri bağlarının olduğu bir coğrafyadır.Senelerdir ülkemizin farklı şehirlerinde yaşayan on binlerce Uygur kökenli vatandaşımız var. Biz, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki soydaşlarımızın Çin Halk Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olarak, barış, huzur refah ve özgürlük içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun için de Çin makamlarıyla işbirliği halinde çalışmaya özen gösteriyoruz.”



TEK ÇİN POLİTİKASI, TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEMDEDİR



Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. Büyük Halk Salonu'nda basına kapalı yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmeler, 1 saat 10 dakika sürdü.



Erdoğan yaptığı konuşmada, “Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip İpek Yolu'yla birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. Tek Çin politikası, Türkiye için stratejik önemdedir” dedi. Çin ziyaretinin küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı dönemde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi bölgesel ve küresel istikrara büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



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