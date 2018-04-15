Partililere seslenen Erdoğan şunları söyledi:
Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalıştık ve 3 kat büyüttük. Milli gelir 11 bin dolar seviyesine çıktı. Nereden nereye? Şimdi birileri diyor ki ‘biz yatırımları durduracağız’. Neymiş? Yatırımlar üretmiyormuş. Göreve geldiğimizde 32 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’nin bugün 160 milyar dolar ihracatı var. Üretim olmasa bunu yapabilir misin? Savunma sanayinde bugün kendimizi savunabilecek seviyedeyiz. Bunları nereye koyacaksın, bunlar ne işe yarıyor?
‘Üreten ekonomi yok’ diyenler, elinize dilinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF’ye borcu sıfırlayabilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış da senin olsun. Ama olmaz. Bay Kemal tapusuz yere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar ya cebinde mi? Neyi dağıtıyorsun. Bunlar zaten hem hayatları boyunca dağıttılar. Neyi? Kendilerini dağıttılar. Halkımıza verdikleri bir şey var mı? Yok.
Bugün Fırat Kalkanı harekatında, Afrin’de bunlarla beraber mücadeleyi kazandık. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200’e yaklaştı. Bu teröristlerle mücadeleyi işte bunlarla yapıyoruz.
Şu ana kadar 80 tanesini FETÖ’nün yurt dışından aldık geldik. Onları da kovalayacağız. Pensilvanya’daki, sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala.
Maltepe Belediyesi bizdeydi. Bir yanlışlık oldu. Şimdi martta yeniden almaya hazır mıyız?
ulusal.com.tr
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