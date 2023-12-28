Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın Değirmenine Su Taşıyorlar"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Muhtarlar Toplantısında konuştu. Gündeminde terörle mücadele vardı. "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz" diyen Erdoğan, PKK ile mücadele kararlılık mesajı verdi. Sınır ötesi operasyonları eleştiren muhalefete de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın Değirmenine Su Taşıyorlar"


Beştepe’de muhtarla buluşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında terörle mücadeleye ağırlık verdi.

Erdoğan, sınır ötesi operasyonları eleştiren muhalefete de tepki gösterdi. “Terör örgütünün değirmenine su taşıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde asgari ücret zammı da vardı. Erdoğan, asgari ücrete bütçe imkanlarını zorlama pahasına yüksek oranlı zam yaptıklarını savundu.

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# cumhurbaşkanı erdoğan # pkk
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