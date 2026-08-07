Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ve Şahbaz Şerif Mekke'de cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Mescid-i Haram'da bir araya geldi. Üç lider, beraberindeki üst düzey heyetlerle birlikte cuma namazı kıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ve Şahbaz Şerif Mekke'de cuma namazı kıldı
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imza töreni dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi temaslarından önce dini vecibelerini yerine getirdi. Üç ülkenin lideri, söz konusu anlaşmayı imzalamadan hemen önce Mekke'ye geçerek Mescid-i Haram'da cuma namazını birlikte kıldı.

Liderlerin Mescid-i Haram'daki ibadetine Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üst düzey diplomatik ve askeri yetkilileri de katıldı. Kılınan cuma namazında liderlerin oluşturduğu safta Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer aldı.

ÜÇ ÜLKENİN HEYETİ AYNI SAFTA

Namaz esnasında Türk heyetinin yanı sıra ev sahibi Suudi Arabistan ve misafir ülke Pakistan'ın temsilcileri de aynı safta bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da liderlerle birlikte cuma namazında saf tuttu.

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