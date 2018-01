Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir." diyerek, "Düne kadar 'Sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam şu anda teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. Bana, 'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit, ne olur beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler' dedi. 'Biz her türlü adımı atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var, görüşmelerimizi yapıyoruz' dedim. Biz ne yapacak yapacak inşallah ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler, siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar doçent olsan, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Biz burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız. Burası sözün bittiği yerdir, bu böyle bilinsin." şeklinde konuştu.



"İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz







Erdoğan, AKP Çorum 6. İl Kongresi'nin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.



Zeytin Dalı Harekatı'nın dokuzuncu gününde şimdiye kadar 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, "Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim; 484. 'İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz' dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmetimiz yürüyor ve yürümeye devam ediyor." diye konuştu.



Ferhat'ın dağları delerek Şirin'e kavuştuğu gibi Mehmetçik'in de dağları delerek maksadına ulaşmanın imtihanını verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar zannediyorlardı ki Türk'ün evladı bu beş paralık teröristlerle, bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki bu PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'su, PYD'si, YPG'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484, daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarını taciz edenlerin bunun bedelini ağır ödeyeceğine dikkati çekerek, Afrin'de devam eden mücadelenin Münbiç'le süreceğini bildirdi.



Erdoğan, şöyle devam etti:



"Orada da mazlum, mağdur insanlarımız var. O Halep'ten kaçmak zorunda kalan mazlumlar, mağdurlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar, 'Mehmetçik ne zaman geliyor' diye. Azezdekiler 'Mehmetçik geldi.' diyorlar. Azez şu anda huzura kavuştu, Cerablus kavuştuğu gibi, Rai kavuştuğu gibi, El Bab kavuştuğu gibi, inşallah şimdi oraların da inşa ve ihyası sürecek. Onları da halledeceğiz."



Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadıklarını belirten Erdoğan, "Nereden çıktı o? Paralel devletmiş. Terbiyesize bak. Ne işin var senin o zaman Pensilvanya'da? Demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Orada kurmuş. Buna bir 400 dönüm arazi vermişler. Orada işi idare ediyor. Villalar, millalar orada. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın arkanızdayız, kovalıyoruz sizi." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorumlulardan içlerinde varsa FETÖ'cüleri yetkili mercilere, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirmelerini istedi.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bunlar ümmeti böldüler parçaladılar. Onun için bunları gördüğümüz yerde hemen yargı, savcılık bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden zaten başka bir şey olmaz. Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir. Ne buyuruyor Sevgili Peygamberimiz, (Müslüman o kimsedir ki, diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden salimdir, emindir.)"