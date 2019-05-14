banner1005
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
O terörist etkisiz hale getirildi
O terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından silah ruhsatı açıklaması
İçişleri Bakanlığından silah ruhsatı açıklaması
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

‪Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlip'te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi'nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.‬‬

Her iki liderin Soçi Mutabakatı'na olan bağlılıklarını teyit ettiği görüşmede, Erdoğan, bugüne kadar Soçi Muhtırası'nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini dile getirdi.

Son olarak Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.