Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



‪Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlip'te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi'nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.‬‬



Her iki liderin Soçi Mutabakatı'na olan bağlılıklarını teyit ettiği görüşmede, Erdoğan, bugüne kadar Soçi Muhtırası'nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini dile getirdi.



Son olarak Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti.