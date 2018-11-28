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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bugün telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki görüşmede de Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı. 

Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Putin #poroşenko
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