Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti. Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

HEYETTE KRİTİK İSİMLER YER ALDI

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İtalya'ya hareket etti.

Zirve kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alınması bekleniyor. Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.