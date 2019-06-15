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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturumun ardından ikili görüşmelerine başladı.

Erdoğan, zirve kapsamında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Görüşmede, her iki ülkenin heyetleri de hazır bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #iran #ruhani
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