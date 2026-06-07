Cumhurbaşkanı Erdoğan "savaş gibi tehlikeli" diyerek uyardı! Yılda 1,3 milyar ton israf ediliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. 183 ülkeden 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forumun çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı düzeyi gösterdiğini belirten Erdoğan, iki gün önceki Dünya Çevre Günü'nü ve İstanbul Sıfır Atık haftasını tebrik etti. Forumun ortak deklarasyon bildirgesinin yeni adımlar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, iklim meselesinin savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

"DÜNYANIN BİR KISMI REFAH İÇİNDEYKEN DİĞER TARAFI AÇ"

Bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı tahrip edici etkilerine değinen Erdoğan, dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken diğer tarafı açlık yoksulluk içinde hastalıklarla mücadele ediyor."

BM raporuna göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuğun açlığın pençesinde kıvranmakta olduğunu ve üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atık sorununun küresel bir tehdit olduğunu söyledi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın forumun başında anlattığı 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun ürkütücü bir örnek olduğunu ifade etti.

SIFIR ATIK İLE 365 MİLYAR LİRALIK DEV KATKI

İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Erdoğan, Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirtti. Projenin ekonomik boyutuna dair net rakamlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bağımsız verileri şu sözlerle duyurdu:

"Sıfır Atık Hareketi'yle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık."

Sıfır Atık Hareketi ve hayata geçirilen projelerle 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını açıklayan Erdoğan, 2017'de yüzde 13 olan atık geri dönüşüm oranının 2025'te yüzde 37,53'e ulaştığını ilan etti.