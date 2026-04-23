Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın en büyük mağduru masum çocuklar

23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olması hasebiyle milli egemenliği temsil ettiğini vurgulayan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm devlet büyüklerini ve gazileri şükranla yad etti

Toygu Ökçün
TRT tarafından "Gelecek Çocukların" temasıyla bu yıl 48’incisi düzenlenen şenliklerde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 ülkeden gelen 490 misafir çocuğu selamladı. Konuşmasına barış ve mutluluk dolu bir hayat temennisiyle başlayan Erdoğan, savaş ve çatışmaların ağır yükünü omuzlayan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara özel bir parantez açtı. 23 Nisan’ın dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk bayram olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, organizasyonu gerçekleştiren TRT yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

MİLLİ EGEMENLİK VE CUMHURİYET MİRASI

23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olması hasebiyle milli egemenliği temsil ettiğini vurgulayan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm devlet büyüklerini ve gazileri şükranla yad etti. Gelecek nesillere bırakılacak en temel mirasın milli iradenin egemenliği, Cumhuriyet ve demokrasi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, çocukların bu değerlere en iyi şekilde sahip çıkacağına olan inancını dile getirdi.

SAVAŞIN BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDÜYOR

Dünya genelinde devam eden zulüm ve savaşlara dikkat çeken Erdoğan, çocukların en doğal hakkının barış içinde yaşamak olduğunu belirtti. Türkiye'nin iç politikada demokrasi ve özgürlükleri, dış politikada ise barış ve adaleti savunarak bu ideal için mücadele ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, tüm diplomatik çabalara rağmen bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ve bu süreçlerin en büyük mağdurunun masum çocuklar olduğunu kaydetti.

