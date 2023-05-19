Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul etti
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14 Mayıs seçimlerinde 5,2 oy alan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'un ikinci turda kimi işaret edeceği, oylarını nasıl yönlendireceği merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

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