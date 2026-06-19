Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile Dolmabahçe'de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni metro hattının açılış törenini gerçekleştirmesinin hemen ardından Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ağırladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile Dolmabahçe'de görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programı kapsamında ilk olarak şehir ulaşımı için hayata geçirilen yatırımların devrede olduğu alana yöneldi. Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olarak inşa edilen Halkalı-Arnavutköy hattının resmi açılışına katıldı.

Bölgedeki tören ve açılış programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada yürütülen bu sürecin ardından doğrudan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada uluslararası bir temasa imza atarak, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi bir kabülle ağırladı.

Singapur Başbakanı Wong'un Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde misafir edildiği bu üst düzey görüşmede Türkiye'yi temsil eden yetkililer hazır bulundu. Kabul esnasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek masada yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da bu diplomatik görüşmede liderlere eşlik etti.

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