Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yıkılan Cevizdere Köprüsü'ne ilişkin, "İhalesini üç dört ay içerisinde, alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacağız ve köprümüzü de bitireceğiz." dedi.



'Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden, haktan anlarız." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun verme, bizde olanlar bize yeter. Biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki milletim ayakta dursun." şeklinde konuştu.



'NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz'

Başkan Erdoğan, "Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz." dedi.