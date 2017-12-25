Resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisini ziyaret etti. Erdoğan Sudan Meclisine, Kudüs birlikteliği için teşekkür etti, Amerika'ya seslendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hartum'da önce Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile görüştü. Ardından heyetler arası toplantılar yapıldı.



Erdoğan, ikili görüşmelerini tamamladıktan sonra Sudan Meclisine gitti.



Türk Bayrakları ile karşılanan Erdoğan, kürsüden Sudan Meclisine hitap etti.



Kudüs'ün bağımsızlığından yana tavır koyan Sudan'a teşekkür eden Erdoğan, "Dolar demokrasiyi satın alamaz" dedi.



Erdoğan, Sudan ziyareti kapsamında Türkiye-Sudan İş Forumu'na katılacak.







ulusal.com.tr