Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir ziyaretinden önce açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çıkan istifa iddialarına ilişkin soruya çok sert yanıt verdi. Erdoğan, "Bu, söylenenler veya belki ifadem biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde duygusallık olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm. İstifası asla söz konusu değil" diye konuştu.



​İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:



SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI



Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet bakanlarımız yakın bir takipte konuyu adım adım izliyorlar. Konunu Interpol ayağı var. oradan istenmesi ayağı var. bütün bu çalışmaları Dışişleri ve Adalet bakanlarımız takip ediyorlar. Bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.



BM'NİN SURİYE'DEKİ ATEŞKES KARARI



Bu konuyla alakalı olarak



Bugün sayın Macron ile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik. Kendilerinin de buradan rahatsızlığını kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Aynı şekilde Sayın Putin ve İran ile görüşmelere devam edeceğim.



SÜLEYMAN SOYLU'NUN VEDA YORUMLARI YAPTIRAN SÖZLERİ



Bu, söylenenler veya belki ifadem biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir.



İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde duygusallık olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm böyle bu trollerin yaptığı açıklamalardaki bu tür kabine vesaire filan hiçbir şey söz konusu değil. İstifası asla söz konusu değil.



Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birliğini beraberliğini bozmaya yönelik adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek. Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet bakanlarımız yakın bir takipte konuyu adım adım izliyorlar. Konunu Interpol ayağı var. oradan istenmesi ayağı var. bütün bu çalışmaları Dışişleri ve Adalet bakanlarımız takip ediyorlar. Bir yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.Bu konuyla alakalı olarak BMGK 'nın 2401 sayılı kararı, bu Suriye'deki Doğu Guta'yı kapsayan süreç buradan karar çıktı. Çıkmasına rağmen iki gündür orada bu ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız şekilde devam ediyor.Bugün sayın Macron ile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik. Kendilerinin de buradan rahatsızlığını kendi ifadeleriyle anlamış bulunuyorum. Aynı şekilde Sayın Putin ve İran ile görüşmelere devam edeceğim.Bu, söylenenler veya belki ifadem biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir.İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir yerinde duygusallık olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm böyle bu trollerin yaptığı açıklamalardaki bu tür kabine vesaire filan hiçbir şey söz konusu değil. İstifası asla söz konusu değil.Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birliğini beraberliğini bozmaya yönelik adımlardır. Türkiye'yi troller idare etmeyecek.