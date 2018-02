Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyareti öncesi İtalya’da yayımlanan La Stampa gazetesine mülakat verdi. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile 3 bin IŞİD'li teröristi etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı "Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok" diyerek Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Bu akşam İtalyanın başkenti Roma'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki muhatapları ve Papa Francesco ile yarın gerçekleştireceği görüşmelerden önce La Stampa gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Molinariye özel değerlendirmelerde bulundu.



Molinari, İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleştirilen söyleşinin sunum kısmında, Erdoğan için, "Gözünü hiç kaydırmıyor ve ellerini oynatmıyor, şık bir mavi takım elbise giyiyor ve bıyıkları çok bakımlı. Çekinmez bir lider imajı veriyor. Duygularını depreştiren tek an, İslam inancından bahsettiği an oluyor: Benim için bu, her şey demek. Onun bana emrettiği her şey, benim önceliğimdir" dedi.



Papa ile görüşmesindeki temel konunun ne olacağı sorulan Erdoğan, Kudüs'ün statüsü, yanıtını vererek, bu konudaki duruşundan ve zaman kaybetmeden tüm Hristiyan dünyasına doğru bir mesaj vermesinden ötürü Papa'ya teşekkür edeceğini söyledi.



Filistinlilerin, Arap dünyası tarafından da izole edilmiş gibi göründüğü belirtilen, Türkiye ve Vatikan'ın bu konuda nasıl bir girişimi olabileceği sorulan Erdoğan, Kudüs'ün statüsünün korunması açıklamasını yineledi.



Erdoğan, İtalya'ya da, Filistin'i en kısa sürede tanıması için çağrıda bulundu.



ZEYTİN DALI HAREKATI



"Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’e silahlı Kürt gruplarla mücadele etmek için girdi. Askeri hedef nedir?” şeklindeki soruya itiraz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Öncelikle sorunuzdaki şu hatalı cümleyi düzeltmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e ‘silahlı Kürt gruplarla’ savaşmak için girmemiştir. Bizim Suriyeli Kürtlerle bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Türkiye’nin mücadelesi Kürtlerle değil silahlı terör örgütleriyledir. Türkiye’nin terör saldırılarına ve tacizlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini savunma hakkı vardır. Zeytin Dalı Harekatı’nın amacı, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, Hatay ve Kilis illerimize bugüne kadar 700’e yakın taciz ve saldırının yapıldığı Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmektir."



"Afrin’de sivillerin öldüğüne" yönelik iddiaların sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.



Erdoğan, "Harekat başladığından bu yana çok sayıda roket saldırısı neticesinde Hatay ve Kilis illerimizde bulunan 4 vatandaşımız şehit olmuş, 90 kişi de yaralanmıştır. ‘Siviller öldürülüyor’ şeklinde bizi suçlayan YPG terör örgütü birçok bölgede sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktadır." ifadesini kullandı.



Suriye’nin toprak bütünlüğüne işaret eden Erdoğan, röportajda, “Şunu açıkça söylüyorum: Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur." ifadesine yer verdi.



"Sadece Hristiyan azınlığa odaklanmak hata olur"



Papa'nın, Ortadoğu'da Hristiyan azınlığa yönelik şiddete karşı birçok kez açıklamaları olduğu anımsatılan ve bunun nasıl durdurulabileceği sorusu yöneltilen Erdoğan, "Ortadoğu'da farklı inançlar, barış içinde yan yana yüzyıllarca birlikte yaşadı. Buradaki durum, dış müdahaleler, aşırı ideolojiler ve IŞİD ve El Kaide gibi teröristlerin neden olduğu çatışmalardan dolayı daha da kötüleşti. Ortadoğu'daki terör, sadece Hristiyanlara değil Müslümanlara da zarar veriyor. IŞİD'in kurbanlarının çoğu Müslüman. Sadece bir tarafın haklarına odaklanmak hata olur. Papa'nın Rohingya Müslümanlarının acısına dikkat çekmesi de dünya için bir örnek olmalı" diye konuştu.