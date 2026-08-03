Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizler ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider arasındaki telefon temasının ana gündem maddeleri detaylandırıldı. Liderler görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Orta Doğu'daki hareketliliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu görüşmede, bölgesel dinamikler üzerinde duruldu.

Bölgede artan gerilimin de masaya yatırıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.

İSRAİL İÇİN GAZZE BARIŞ PLANI ŞARTI

Liderlerin gündemindeki en kritik konulardan biri de İsrail'in eylemleri ve bölgedeki ateşkes çabaları oldu. Sürece dair net mesajlar veren Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

Motosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırmıştı! Cinayet zanlısı İzmir'de yakalandıMotosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırmıştı! Cinayet zanlısı İzmir'de yakalandıYurt
Yarın BİM'e neler geliyor? 4 Ağustos BİM aktüel temel gıda indirimleriYarın BİM'e neler geliyor? 4 Ağustos BİM aktüel temel gıda indirimleriMarket
recep tayyip erdoğan Muhammed bin Selman
Günün Manşetleri
Erdoğan, Muhammed Bin Selman ile görüştü
Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adresi Kocaeli
7 kişinin öldüğü fabrika yangınında yeni gelişme!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis ve silahsızlanma açıklaması!
İran'dan Ukrayna'ya Hazar Denizi misillemesi sinyali!
Yardım eden şahsın ifadesi ortaya çıktı!
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten HSK açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan 15 ilde dev siber operasyon!
Ağustos 2026 kira artış oranı belli oldu!
Çok Okunanlar
5 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 5 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı!
5.3 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı
Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları Piyasalarda pazartesi hareketliliği: Gram altın 6 bin TL'nin üstünde! İşte canlı altın fiyatları
2 çocuklarını babaannelerine bırakıp yola çıkmışlardı! 2 çocuklarını babaannelerine bırakıp yola çıkmışlardı!