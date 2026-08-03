Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider arasındaki telefon temasının ana gündem maddeleri detaylandırıldı. Liderler görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Orta Doğu'daki hareketliliğin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu görüşmede, bölgesel dinamikler üzerinde duruldu.

Bölgede artan gerilimin de masaya yatırıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.

İSRAİL İÇİN GAZZE BARIŞ PLANI ŞARTI

Liderlerin gündemindeki en kritik konulardan biri de İsrail'in eylemleri ve bölgedeki ateşkes çabaları oldu. Sürece dair net mesajlar veren Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.