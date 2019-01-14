Cumhurbaşkanı Erdoğan Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmediğini, işletme hakkının devredildiğini söyledi. Fakat Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Mayıs 2016’da hazırladığı özelleştirme portföyünde, ‘işletme hakkı devri’ geleneksel özelleştirme yöntemleri arasında yer alıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde “BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması”nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Tank Palet Fabrikasının satılmasının’ söz konusu olmadığını iddia etti; “Tank Palet Fabrikasına 40-50 milyon dolar yatırım yapılacaktır. Burada yapılan iş de özelleştirme değildir” ifadelerini kullandı. Aydınlık’a konuşan fabrikada örgütlü Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ise Erdoğan’ın işletme devrinin BMC’ye yapıldığını söyleyerek açık konuştuğunu, özelleştirmeye karşı 19 ocakta eylem yapacaklarını söyledi.





Özelleştirme İdaresi Başkanlığına göre işletme hakkı devri özelleştirme yöntemleri arasında.



Tank Palet Fabrikası olarak anılan 1’inci Ana Bakım Fabrikasının işletme hakkı, 25 yıllığına, Katar ortaklı BMC firmasına devrediliyor. Erdoğan, bunun özelleştirme işlemi olmadığını öne sürse de Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Mayıs 2016’da hazırladığı özelleştirme portföyünde, “işletme hakkı devri” geleneksel özelleştirme yöntemleri arasında yer alıyor. Ayrıca ihale süreci sonuçlanmadan, fabrikanın işletmesinin BMC firmasına devredilmesi de dikkat çekti.



‘ÖZELLEŞTİRME DEĞİL’ İDDİASI



Savunma sanayimizin mihenk taşlarından Tank Palet Fabrikasını özelleştirme hamlesi tartışmalara neden olmuş, Harb-İş Sendikası Türkiye genelinde örgütlü olduğu işyerlerinde özelleştirmeye karşı imza kampanyası başlatmıştı. Cumhubaşkanı Erdoğan dün Sakarya’da fabrikanın işletme hakkının devredildiği BMC’nin etkinliğinde konuştu. Erdoğan, özelleştirmeye ilişkin şunları öne sürdü: “Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Arifiye’deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir. 19 Aralık’taki Cumhurbaşkanlığı kararımızın ardından belli bazı kesimler bu konuyu istismar etmeye başladı.”



Özelleştirmenin olmadığını savunan Erdoğan, ‘bu yalanlara kimsenin inanmadığını bildiğini’ söyledi. Erdoğan, “Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak (...) kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez” ifadelerini kullandı.



Fabrikada çalışanların özlük haklarında bir eksilme olmayacağını da ileri süren Erdoğan, “Tank Palet Fabrikasına 40-50 milyon dolar yatırım yapılacaktır. Burada yapılan iş de özelleştirme değildir” iddiasında bulundu.

HARB-İŞ: MÜCADELEYE DEVAM



Erdoğan’ın açıklamasını değerlendiren Harb-İş Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ise şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız satılma yok dedi ama daha ihale yapmadan açıkça da söyledi; ‘BMC’ye devrini yaptık’ dedi. Bizim bunun üstüne bu saatten sonra söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Zaten miting yapacağız bununla ilgili. Cumhurbaşkanı ‘Ordaki çalışanlar da dikkatli olsun’ dedi ama ne demek istedi biz anlamadık. Biz demokratik yollardan mücadelemizi sürdürüyoruz. Çalışanlar için özlük hakları korunacak dedi ama net bir açıklama da yapmadı. Hâlâ ne olacağımızla ilgili bizim tedirginliğimiz devam ediyor. Ama bizim buradaki asıl amacımız; bu fabrikamızın özelleştirilmesine kesinlikle karşıyız. Hele bir de Katar menşeili bir firmaya verilmesine karşı çıkıyoruz. Katar’ın bizim ordumuzun fabrikasına girmesini istemiyoruz.”



Türk-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların üyelerinin Türkiye çapında katılım sağlayacağı özelleştirmeye karşı yapılacak mitingde işçiler, 19 Ocak Cumartesi günü 13.00’te, Sakarya Adapazarı’ndaki Bosna Caddesinde bulunan Elektropoint’te buluşarak Gar Meydanına yürüyecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, Gar Meydanında konuya ilişkin bir basın açıklaması yapacağı eylem için çağrıda bulunan Yavuz, “Ordu malına sahip çıkmak adına tüm vatandaşlarımızı mitingimize davet ediyoruz” dedi.



'ŞEKER' İÇİN DE SÖZLER VERİLMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikasında çalışan işçilerin özlük haklarının korunacağını söylemesi şeker fabrikalarının özelleştirme sürecini hatırlattı. 14 şeker fabrikasının ihaleye çıkarılması işçiler arasında tedirignliğe yol açmış, özelleştirmeye karşı imza kampanyaları yapılmıştı. O süreçte de hükümet kanadından yapılan açıklamalarda işçilerin işlerinden olmayacağı, isteyen çalışanların hâlâ Türkşeker bünyesinde olan fabrikalarda çalışabileceği söylenmiş, özelleşen fabrikada da çalışmayı sürüdürebileceği belirtilmişti. Ancak özelleştirme nedeniyle işçi de çiftçi de mağdur oldu. İşçiler işten çıkarıldı; çiftçiler, daha önce ücretsiz verilen pancar posasını parayla almaya başladı. Pancarların teslimi için alınan randevu süreleri kısaltıldı, uzak bölgelerde yaşayan çiftçiler ürünlerini fabrikaya yetiştirmede sorunlar yaşadı.



Deniz Bilici

Aydınlık

