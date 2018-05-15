Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere temasları kapsamında İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz." dedi.



Erdoğan, "İİT Olağanüstü Zirvesinde dünyaya çok güçlü mesajı İstanbul'dan vereceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır.



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