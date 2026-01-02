Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: "Pazartesi Trump ile görüşeceğim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galata'da gerçekleşen yürüyüşe değinen Erdoğan, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek Filistin ve Gazze'yi yalnız bırakmadıklarını vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert ifadelerle eleştiren Erdoğan, "Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz" şeklinde konuştu.

Bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarında yaşanan zorluklara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye konteyner sevk etmek istediklerini ancak engellendiklerini belirtti. Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Elimizde konteynerler var, gönderemiyoruz. Çadırlardan Filistinli kardeşlerimizi kurtarabilirdik. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Diplomatik temasların sürdüğünü ifade eden Erdoğan; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile görüşmelerinin devam ettiğini aktardı. Paris'te düzenlenecek zirveye kendisi adına Dışişleri Bakanı'nın katılacağını bildiren Erdoğan, Trump ile yapacağı görüşmenin tarihini de açıkladı. Erdoğan, "Sayın Trump'la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya Ukrayna arasındaki konuları, Filistin'deki konuları da görüşme fırsatımız olacak" dedi.

"MERKEZ BANKASI REZERVİ İYİYE GİDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında ekonomiye geniş yer ayırdı. Enflasyon ve Merkez Bankası rezervleri konusunda olumlu mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi: "2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi daha güçlü hale getireceğiz."

DEPREM VE SOSYAL KONUT PROJELERİ

Deprem bölgesindeki çalışmalar ve yeni konut projelerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmalarını işaret etti. Erdoğan, konut seferberliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz."