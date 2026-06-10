Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çiftçi müjdesini açıkladı! İşte yeni karar

Bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Barajlardaki doluluk oranının geçen yıla göre yüzde 26 artarak yüzde 81 seviyesine çıktığını ifade eden Erdoğan, hem yağışlar hem de tarımsal planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek rekolte ve tarihi bir üretim rekoru beklendiğini vurguladı.

BUĞDAY VE ARPA ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ TAHMİNİ

Hububat hasat döneminin birçok yerde başladığını kaydeden Erdoğan, üretim tahminlerini şu verilerle paylaştı:

Buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 27, arpa üretiminin ise yüzde 50 artması bekleniyor.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kiloya kadar düşen buğday veriminin, bu yıl ortalama 400 kilo olması öngörülüyor.

Trakya ve Çukurova gibi bölgelerde verimin dekar başına 700 kiloya kadar varması bekleniyor.

"ÜRETİCİMİZİN BİR GRAM ÜRÜNÜ DAHİ ZİYAN OLMAYACAK"

Geçen hafta alım fiyatlarını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 20 milyon ton depo kapasitesi ve 600’ün üzerinde alım merkeziyle hububat alımları için hazırlıklarını tamamladığını belirten Erdoğan, "Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak, Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır" dedi. Ürün bedeli ödemelerinin ise teslimatı müteakip 21. günden itibaren başlayacağını duyurdu.

İRAN KRİZİ SEBEBİYLE ÇİFTÇİ DESTEKLERİ GÜNCELLENİYOR

Bölgemizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde ve maliyetlerde yaşanan artışlara karşı alınan yeni kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı, İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyor, destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz."

YEREL KALKINMA HAMLESİNE 185 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Bölgesel kalkınma yatırımlarına da değinen Erdoğan, Yerel Kalkınma Hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında; tarım, turizm, madencilik ve imalat sanayi gibi farklı sektörlerdeki 303 projenin desteklenmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Bu projelerle 185 milyar liralık özel sektör yatırımının harekete geçirileceğini belirtti. Programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına ise toplam 1156 başvuru yapıldığını, 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip bu başvuruların değerlendirmelerinin en kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.