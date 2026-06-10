Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çiftçi müjdesini açıkladı! İşte yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada güncel siyasi gelişmeler, yerel ara seçim sonuçları ve bayram sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunurken tarımsal üretime yönelik önemli kararları ve müjdeleri paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çiftçi müjdesini açıkladı! İşte yeni karar
Yayınlanma:

Bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Barajlardaki doluluk oranının geçen yıla göre yüzde 26 artarak yüzde 81 seviyesine çıktığını ifade eden Erdoğan, hem yağışlar hem de tarımsal planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek rekolte ve tarihi bir üretim rekoru beklendiğini vurguladı.

BUĞDAY VE ARPA ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ TAHMİNİ

Hububat hasat döneminin birçok yerde başladığını kaydeden Erdoğan, üretim tahminlerini şu verilerle paylaştı:

Buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 27, arpa üretiminin ise yüzde 50 artması bekleniyor.
Geçen yıl kuraklık nedeniyle dekar başına 276 kiloya kadar düşen buğday veriminin, bu yıl ortalama 400 kilo olması öngörülüyor.
Trakya ve Çukurova gibi bölgelerde verimin dekar başına 700 kiloya kadar varması bekleniyor.

"ÜRETİCİMİZİN BİR GRAM ÜRÜNÜ DAHİ ZİYAN OLMAYACAK"

Geçen hafta alım fiyatlarını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 20 milyon ton depo kapasitesi ve 600’ün üzerinde alım merkeziyle hububat alımları için hazırlıklarını tamamladığını belirten Erdoğan, "Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak, Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır" dedi. Ürün bedeli ödemelerinin ise teslimatı müteakip 21. günden itibaren başlayacağını duyurdu.

İRAN KRİZİ SEBEBİYLE ÇİFTÇİ DESTEKLERİ GÜNCELLENİYOR

Bölgemizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde ve maliyetlerde yaşanan artışlara karşı alınan yeni kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı, İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyor, destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz."

YEREL KALKINMA HAMLESİNE 185 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Bölgesel kalkınma yatırımlarına da değinen Erdoğan, Yerel Kalkınma Hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında; tarım, turizm, madencilik ve imalat sanayi gibi farklı sektörlerdeki 303 projenin desteklenmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Bu projelerle 185 milyar liralık özel sektör yatırımının harekete geçirileceğini belirtti. Programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına ise toplam 1156 başvuru yapıldığını, 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip bu başvuruların değerlendirmelerinin en kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı! DEAŞ'ın 108 Milyon Liralık finans ağına darbeMASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı! DEAŞ'ın 108 Milyon Liralık finans ağına darbeGündem
Son Dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında nitelikli cinsel saldırı soruşturması başlatıldı!Son Dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında nitelikli cinsel saldırı soruşturması başlatıldı!Gündem
çiftçi ekonomi
Günün Manşetleri
MASAK hesapları inceledi, dev hesap hacmi ortaya çıktı!
Önemli açıklamalar
DSÖ'den tüm dünyaya kırmızı kodlu Ebola uyarısı!
İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü vurdu
Deprem ve kaza hasarlı araçları "Sıfır" gibi gösterdiler!
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Bakan Kurum, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı
COP31 eylem gündeminin 10 önemli başlığı ve 6 hedefi
İstanbul merkezli 24 ilde şike operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor Meteoroloji'den yarın için 15 şehre sağanak uyarısı! 11 Haziran günü gökyüzü kapanıyor
750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 750 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı Ankara ve 30'dan fazla ilde gök gürültülü sağanak yağış alarmı
Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları çakıldı: 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı