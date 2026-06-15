Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek vatandaşımızın burnu kanamdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında, radyo kanalları ve sosyal medya mecraları vasıtasıyla bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma aynı şekilde selamlarımı iletiyorum.

Kabine’mizin 66. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda; 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mutabakatı ve bölgemiz için sonuçlarını, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik.

Kabine toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir defa şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum: Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece 'Büyük Türkiye' var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye'nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz.

Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculukta tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz. Kimi zaman içeriden kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunlara aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.

Yaklaşık iki asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde, bugün devletimizin tüm kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor, Türkiye'yi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyor."

"BÖLGEMİZ RAHAT BİR NEFES ALMIŞ OLDU"

"İşte en son İran'ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye, en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak, İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık."

"TEK VATANDAŞIMIZIN BURNU KANAMADI"

"Savaşa benzin dökenlerden değil; barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte güçlü destek verdik. Bölgemizi daha fazla bölmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Gün oldu Yunus'un gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek vatandaşımızın burnu kanamadı."

"ANLAMSIZ SAVAŞ DEFTERİNİR ARTIK KAPANDIĞINA İNANIYORUZ"

"Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruları hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların olduğu binlerce sivilin hayatına malolan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Aylar sonra bölgemize, tüm dünyaya rahat nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkese gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimiz, Katarlı ve Suudi kardeşlerimize tebriklerimi iletiyorum."

"UMUTLARINI BÖLGEMİZDE SİLAH SESLERİNİN SUSMAMASINA BAĞLAYANLAR BARIŞ İKLİMİNDEN RAHATSIZ OLACAK"

"Zarar gören füzelerin ve dronelerin hedefi olan kardeş ülkelerimize geçmiş olsun diyorum. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar barış ikliminden rahatsız olacaktır. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarakıyoruz.

İmzaların atılacağı güne kadar süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü eylem ve söylemden uzak durulması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapılacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyorum. İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah'a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum."

"GİDİN KOLTUK PEŞİNDE KOŞUN"

"Şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyen bilsinler ki, biz sizin Türkiye'ye faydası olmayan polemik siyasetinden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe, bilgi, omurga, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz, gölge etmeyin yeter diyoruz."

"ANKARA'DA NATO LİDERLER TOPLANTISI OLACAK"

"2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Toplantısı olacak. Türkiye 1952 yılında DP iktidarında katıldığı NATO ittifakının en önemli aktörlerinden biridir. Bazı görüş ayrılıkları yaşansa da on yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının güvenliği ülkemize emanet edildi. Biz de bu uğurda gerektiğinde elini taşın altına koyan müttefik olduk. Halihazırda NATO'nin 2. büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz.

Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO'nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı şekilde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Güçlü bir ittifak ancak güçlü dayanışma ve işbirliği zemininde yükselebilir. Berlin duvarının yıkılışından beri ittifakın geleceğine dair kötümser senaryoların hiçbiri gerçeğe dönüşmemiştir. Türkiye olarak biz de kapsamlı askeri yeteneklerimiz, son derece dinamik savunma sanayimiz, coğrafyamız, tarihi ve kültürel derinliğimizle ittifakta başat rol oynamaya devam edeceğiz."

"MİSAFİRPERVERLİK KONUSUNDA TÜM DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN ÜLKEYİZ"

"Zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlik konusunda tüm dünyada parmakla gösterilen ülkeyiz. Ev sahipliğimizde düzenlenen 2015 yılında G20 Antalya zirvesi referans teşkil ediyor. Bugün hem NATO zirvesinde hem de daha sonra resmi ziyaretlerde kullanılacak Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını aştık.

Başkentimize ulaştırma alanında uzun yıllar hizmet edecek yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Yıl içinde ülkemizde tertiplenecek diğer etkinliklerin de başarılı geçmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. toplantısı sonbaharda Ankara'da icra edilecek. Uluslararası Uzay Kongresi ile BM İklim Değişikliği Konferansını Antalya'da tertipleyeceğiz. Bütün bu programları Türkiye'nin büyüklüğüne yakışır şeklinde düzenleyeceğiz."