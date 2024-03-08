Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Bu seçim son seçimim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. "Benim için bu bir final" diyen Erdoğan, "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Bu seçim son seçimim!
Editör: Yağmur Biçen
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım."

Gençlere inandığını ve güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada." ifadelerini kullandı.

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