Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki Kudüs kararına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür. ABD'nin tavrı derin yara açtı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



"Telefonların başına geçip tek tek tehdit ettiler"

Erdoğan, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM'de kabul edilmesine ilişkin, "Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den haydi haydi büyüktür." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ila 190 arasında kabul oyunun çıkacağı istikametindeydi ama Beyaz Saray telefonların başına geçti, bu ülkeleri tek tek tehdit ettiler, açıktan tehdit ettiler. 'Biz hem dolarları vereceğiz buna rağmen bizim karşımıza dikilecekler' dedi. İnsanların, hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı. Şunun bir defa bilinmesi lazım; demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Eğer böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur."



"CHP hızla faşizme kayıyor"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Söylediği her rakam, ifade ettiği her bilgi, kurduğu her ilişki yanlış. Bu kadar yanlıştan çıka çıka ancak işte bu karikatür tip çıkıyor. İşin içinde ticaret, şirket, risk, alma-satma olmadığı halde kendi yakınlarının yediği haltların hesabını hala veremedi. Buna rağmen hala rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmayı sürdürüyor." açıklamasında bulundu.



"CHP, tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi tekrar hızla faşizme kayıyor." diyen Erdoğan, "Cilası sosyal demokrat olan ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkan böyle bir partinin diğer söylediklerini ciddiye almak zaten mümkün değildir." ifadelerini kullandı.