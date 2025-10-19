Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından yazılı bir açıklama yaparak Tufan Erhürman’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

