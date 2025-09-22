Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yatırım Konferansı'na katıldı

Konferansa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin de katıldı.

“100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZ SÜRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ekonomik ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulayarak, “Değerli dostum Başkan Trump’la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor.” dedi.

Türkiye’nin yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’yi yatırımcılar için daha cazip kılacak şeffaf, rekabetçi ve güvenli bir piyasa ortamını pekiştiren adımlar atmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayii alanında karşılaşılan sorunlara da değinerek, “Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİDEN UZAYA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı, iki ülkenin enerji, siber güvenlik ve uzay teknolojileri gibi yeni alanlarda da işbirliği yapabileceğine dikkat çekti. Erdoğan, “Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin lojistik imkanlarına da değinen Erdoğan, “Güçlü lojistik altyapımız, modern limanlarımız, gelişmiş kara ve demiryolu ağımız Türkiye’yi yatırımcılar için stratejik bir merkez haline getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, özel sektörün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin mutlaka yakalanacağına yürekten inandığını dile getirdi.