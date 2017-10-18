Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD/YPG, bunlar maalesef samimi Kürt kardeşlerimizi istismar eden terör örgütleridir. Bunlar PKK'nın birer yan kuruluşudur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 40. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sergiledikleri tüm caniliğe, alçaklığa, müptezelliğe rağmen başarısız olan bu hainler şimdi adalet önünde hesap veriyor. Yavaş yavaş neticelenmeye başlayan davalarda suçlu bulunan herkes, ihanetinin derecesine göre cezasını alıyor. Yurt dışına kaçmış olanları da asla kendi hallerine bırakmayacak, hak ettikleri cezaya çarptırılana kadar peşlerinde olacağız. İster yurt içinde ister yurt dışında olsun Türkiye'ye ve Türk milletine bu ihaneti yapanların hiçbiri de ömürleri boyunca rahat yüzü göremeyecek. Ülkemizi ele geçirmek, milletimizi esir etmek için böyle bir alçaklığa kalkışanları, uğrunda dünyalarını ve ahiretlerini berbat ettikleri şarlatan da, onun ipini elinde tutanlar da kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.



"Bize ne diyorlar, 'Suriye'de ne işiniz var, Irak'ta ne işiniz var? Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da ne işiniz var?' diye soruyorlar." diyen Erdoğan, "Tarih bilmez bu gafillere cevabımız şudur, Ankara'nın doğusundaki ve kuzeyindeki tüm coğrafyalar kalbimizin bir yanı, batısındaki ve güneyindeki tüm coğrafyalar da kalbimizin diğer yanıdır." dedi.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Dün Kuzey Irak yönetimine bu derece muhabbetle bakan ve yardımcı olan Türkiye, bugün niye sınır kapılarını, hava sahasını kapatıyor? Bu sorunun cevabını en başta Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin vermesi gerekiyor. Çünkü meseleyi bu noktaya getiren biz değiliz, onlar."



“BUNLAR BÖLÜCÜLÜKTÜR”



Erdoğan, "Kürdüm demek en tabii hakkındır, ama Kürtçülük yapmak hakkın değildir. Türküm demek en tabii hakkındır, ama Türkçülük yapmak hakkın değildir. Çünkü bunlar bölücülüktür. Rabbim ne diyor? “Biz sizi kavimlere ayırdık, iyi anlaşasınız diye” bizim gönül dünyamız da kollarımız da kardeşlerimize açıktır. Yeter ki bizi can evimizden buran politikalara girişmesinler" ifadelerini kullandı.



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