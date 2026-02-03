Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın ve Arap dünyası gazetelerinden Şarkul Avsat’a verdiği mülakatta, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, İran ile ABD arasındaki gerilim, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali başlıkları öne çıktı.

Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, turizm, ulaştırma ve lojistik alanlarında ciddi potansiyel gördüklerini vurgulayan Erdoğan, savunma sanayisinde karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği hedeflediklerini kaydetti.

“TÜRKİYE, KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR”

İran’la ilgili son gerilim bağlamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir savaşın yaşanmasını kesinlikle istemediklerini belirterek, meselelerin diyalog ve sağduyu ile çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını her platformda dile getirdiklerini söyleyen Erdoğan, tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini muhataplarına ilettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır” diyerek, “Bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanındayız” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ve Pakistan dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle yürütülen istişare ve koordinasyonun önemine de dikkat çekti.

ATEŞKESİN KIRILGANLIĞI ENGEL

Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ateşkesin kırılganlığının önemli bir engel olduğunu belirtti. Sivillerin korunması, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve zorla yerinden edilmelerin sona erdirilmesinin temel öncelikler olduğunu söyledi. Yeniden imar çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sahada güven tesis edilmeden kalıcı sükunetin sağlanamayacağını ifade etti.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye’deki gelişmelere ilişkin olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada ve diplomaside ortaya çıkan müspet gelişmelerin yeni bir siyasi ufkun mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin ölçüsünün, komşularına tehdit üretmeyen ve terör örgütlerine alan açmayan bir Suriye olduğunu belirten Erdoğan, Suriye’nin geleceğinin Suriyelilerin iradesiyle şekilleneceğini dile getirdi.

SUDAN

Sudan’daki iç savaşa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın bin günü geride bıraktığını ve Sudan halkının ağır bedeller ödediğini ifade etti. Türkiye’nin barışın sağlanması için diplomatik çabalara destek verdiğini belirten Erdoğan, Port Sudan’da TİKA ofisi ve Ziraat Bankası şubesinin yeniden açıldığını, Türk Hava Yolları’nın seferlere başladığını ve insani yardımların sürdüğünü aktardı.

İSRAİL’İN SOMALİLAND’I TANIMA KARARI GAYRİMEŞRU

Somaliland meselesine ilişkin değerlendirmesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının gayrimeşru olduğunu ve Türkiye’nin bu kararı yok hükmünde gördüğünü söyledi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Somali’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini vurguladı.