Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu’nun kapanışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında ticari ve ekonomik ilişkilerin ayrıntılı biçimde ele alındığını belirterek, “Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık.” dedi.

Erdoğan'ın Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu'nda yaptığı konuşmadan öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Kahire ziyaretimiz vesilesiyle iş dünyamızın siz temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ziyaretimizin ilk anlarından itibaren gösterdiği hüsnü kabul için aziz kardeşime ve Mısır makamlarına teşekkür ediyorum.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızda ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldık.

Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık.

Değerli kardeşimin, Mısır'ın geleceğine damga vuracak 2030 vizyonunu ilgiyle takip ettiğimizi kendisine ifade ettim.

Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz. Aramızdaki iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz.

Bunu özellikle yatırım ve ticaret alanlarında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma artarken, diğer yandan refahın sürdürülebilirliği için iş birliğinin önem kazandığı görülüyor.

Giderek zorlaşan bu ortamda sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceklerine yürekten inanıyorum.

Elimizin altında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Bir defa Mısır, bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır.

Mısır ile ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sıradayız.

Bunlar elbette bizleri umutlandıran, bizleri cesaretlendiren rakamlar. Ancak hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz.

Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyor. Biz de liderler olarak bunun farkındayız.

Kıymetli kardeşimle görüşmemizde iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca ele aldık. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."