Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın yaptırım açıklamalarına ilişkin ilk kez konuştu, "Türkiye'ye yaptırımlarla geri adım attıramazlar" dedi. Erdoğan, Amerika'nın S-400'ler konusunda da adil davranmadığını belirtti.

Amerika'nın yaptırım tehditlerine ilişkin ilk kez konuştu, tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika temasları sonrasında Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Amerika'nın BRICS Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalara ilk kez değindi "Türkiye'ye yaptırımlarla geri adım attıramazlar" dedi.



Erdoğan, terör örgütüne yardım suçlaması ile İzmir'de ev hapsine alınan papaz Brunson'un pazarlık konusu olmadığını ifade etti.



"Biz göbeğimizden Amerikaya bağlı değiliz" diyen Erdoğan, yaşananları psikolojik bir savaş olarak değerlendirdi. "Bize düşen sabırla yolumuza devam etmekdir" diye konuştu.



Erdoğan, F-35 teslimatıyla ilgili de konuştu. "Bizim geleceğe yönelik daha farklı projelerimiz var. Bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Neymiş F 35'leri vermeyebilirlermiş. Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz dedik. Alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı." ifadelerini kullandı.



Amerika'nın adil olmadığını söyleyen Erdoğan "Yunanistan'a, S 300'ü geri ver veya S 300'ten vazgeç diyebildiler mi? Demediler" dedi.



Erdoğan, 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirve gerçekleştirileceğini açıkladı. Zirveye ilişkin de "Neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İstanbul'daki dörtlü buluşmada, bölgesel konuları ele alacağız" bilgisini verdi.



ulusal.com.tr

