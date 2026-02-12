Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır'
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti’nin kadrosunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin Türkiye’nin en büyük ve en kurumsal siyasi hareketi olduğunu ifade etti. Siyasetin merkezinin Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Erdoğan, "AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır." dedi.

'NİCE KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETTİK'

Küresel ve bölgesel gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, mevcut dünya düzeninin sarsıldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mevcut düzen yerinden sarsılıyor. Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Nelerle mücadele ettiğimizi şöyle bir hatırlayın. Nice krizi bizi başarıyla yönettik."

Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunun her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin bölgesel krizlerde çözümün adresi haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin bir kadro ve dava hareketi olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor. Türkiye gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz."

MECLİS'TEKİ YUMRUKLU KAVGA

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan olaylara sert tepki gösteren Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu: "CHP'nin faşizan ve kibirli siyasetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yeminini engellemek için her türlü zorbalığı yaptılar. Engelleyemezsiniz. Ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak, yeminler yapıldı mı, yapıldı, iş bitti mi, bitti. Ne oldu? Rahat dursaydınız da bu yeminler yapılsaydı olmaz mıydı? Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını mı savunmaya geldiniz yoksa terör estirmeye mi? Çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul'a taşıyarak nasıl bir zihne sahip olduklarını gösterdiler. TBMM sizin keyfinize göre sizin kavga çıkaracağınız yer midir? Kavgayı yüce Meclis'e taşımaktan hiç mi utanmıyorsunuz. Daha ne kadar küçük düşeceksiniz. Aziz milletimizi renciden eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum."

recep tayyip erdoğan
