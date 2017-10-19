Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bizim nazarımızda Boko Haram'la FETÖ ya da DEAŞ arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmek istiyorum. Adı, iddiası, amacı ne olursa olsun, bu örgütlerin tamamı masumların kanlarıyla beslenen katil sürüleridir." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmeleri yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır." dedi



"Teşkilatımızın bu noktada varmış olduğu bir karar sürecidir. Bu karar sürecini biz kendileriyle de değerlendirdik ve ona göre de burada böyle bir adımın atılmasının gereğini söyledik." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir sıradan hareket de değildir. Bu bir davadır. Dolayısıyla bu davanın içerisinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerine göre de onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Bunu kendilerine zaten tebliğ ettik."



EDİP UĞUR'DAN AÇIKLAMA



Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur açıklamada bulundu. Saat 16.30'da açıklama yapacağım" dedi



Melih Gökçek Beştepe'de



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de ağırlıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Beştepe'deki protokolde yer alıyor



ulusal.com.tr