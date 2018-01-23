Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız." dedi.



Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:



"Şehidimiz Musa Özalkan, Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Musa evladımız şu anda bizi dinliyor. Mehmetlerimiz bu karda kışta, büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir.Yapılan operasyon tamamen terör örgütlerine yönelik bir operasyondur. Bu operasyonu inşallah milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke, bu ülke nasıl bakmış? Buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Bizi sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırtmayız. Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz."



Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.



