Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkevi'nde kabul etti. Zelenskiy, görüşmenin ardından Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kabul etti
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Erdoğan'ın ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Liderler, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Zelenskiy, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

1 MİLYAR DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA

Zelenskiy, basın açıklamasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik"

Zelenskiy, görüşmede ele alınan diğer başlığın müzakereler olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik. Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi"

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