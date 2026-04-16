Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası hukuk tesirini yitirmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu onuruna verilecek akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB’ın 137 yıllık misyonuna atıfta bulunarak başladığı konuşmasında, parlamenter diplomasinin adil bir dünya inşasındaki rolüne dikkat çekti. Ancak mevcut küresel tablonun "sağduyunun askıya alındığı" bir evrede olduğunu belirtti.

KÜRESEL SİSTEMİN MEŞRUİYET KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 yıl önce kurulan uluslararası düzenin işlevsizleştiğini şu sözlerle ifade etti:

"Uluslararası hukukun bağlayıcı hükümleri, işledikleri savaş ve insanlık suçlarına her gün yenilerini ekleyen aktörler üzerindeki tesirini maalesef yitirmiştir. Sağduyunun askıya alındığı, diyalog mekanizmasının devre dışı bırakıldığı, diplomasi ve müzakerenin yerini silah, füze ve bombaların aldığı böyle bir ortamda kimse güvende değildir."

İSRAİL’İN İHLALLERİ VE İNSANİ BİLANÇO

Erdoğan, bölgesel denklemi değerlendirirken İsrail hükümetinin barışın önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı. Özellikle 10 Ekim 2025 tarihinde imzalanan ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Erdoğan, güncel verileri paylaştı:

Ateşkes Sonrası (10 Ekim 2025'ten bugüne): 755 Filistinli şehit edildi, 2 bin 100 kişi yaralandı.

Genel Bilanço (7 Ekim 2023'ten bugüne): 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 172 bini geçti.

Lübnan Tablosu: İsrail saldırıları sonucu 1 milyondan fazla Lübnanlı yerlerinden edildi.

"APARTHEİD UTANCI TEKRAR HORTLATILIYOR"

Cumhurbaşkanı, İsrail parlamentosunda kabul edilen ve yalnızca Filistinli mahkûmlara uygulanacak olan idam cezasına sert tepki gösterdi:

"Batı Şeria’yı yeni Gazze yapmak planını açık açık dillendiren İsrail, Filistinli mahkûmlara getirdiği idam cezasıyla apartheid utancını, Güney Afrika’da yıkılışından 32 yıl sonra tekrar hortlatma peşindedir. İsrail parlamentosunda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanacak bu karara karşı dünya parlamentolarının en sert şekilde tepki vermesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz."

TÜRKİYE’NİN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Erdoğan, Türkiye’nin dış politika önceliğinin ihtilafların barışçıl yollarla çözümü olduğunu hatırlatarak; Gazze, Ukrayna, İran ve Afrika’daki girişimlerin "ilkeli ve gerçekçi" bir yaklaşıma dayandığını belirtti. Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin kalıcı barış getirmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, uluslararası kamuoyunun trajediye dur deme iradesine rağmen hükümetlerin bu konuda yetersiz kaldığını vurguladı.