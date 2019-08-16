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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı aradı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otobanı ile ilgili "2 saatte dünya yol geldik. Dümdüz yol! Pahalı dendi de İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize" paylaşımı yapan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı aradı. Akalın, "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı aradı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti.

Akalın, İstanbul-İzmir Otobanı ile ilgili "2 saatte dünya yol geldik. Dümdüz yol! Pahalı dendi de İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize" paylaşımı yapmıştı.

Demet Akalın, "Yeni yol miss... 2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" ve "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" paylaşımları yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #demet akalın
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