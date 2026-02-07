Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, konuğunu Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Karşılama seremonisinin tamamlanmasının ardından iki lider çalışma ofisine geçerek gündemdeki konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral 2. Abdullah, önce baş başa özel bir görüşme gerçekleştirdi, hemen ardından ise heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

MASADA KİMLER VAR?

Dolmabahçe'deki zirveye Türkiye tarafından katılan üst düzey isimler dikkat çekti. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.