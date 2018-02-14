Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldi.



Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, bugün AKP Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplandı.



Toplantıda, her hafta AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarılıyor.



5 komisyon oluşturulmuştu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak'ta yapmıştı.



Bu kapsamda "Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu", "Kamu Personel Rejimi Komisyonu", "Yerel Yönetimler Komisyonu", "Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu" ve "Meclis İç Tüzük Komisyonu" isimleri altında 5 komisyon kurulmuştu.



Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık teşkilatlarının yeni sisteme uygun hale getirilmesi ve bakanlıkların yapılandırılmasına ilişkin, Kamu Personel Rejimi Komisyonu ise üst düzey kamu görevlileriyle ilgili prosedürler, atama, kurumlar arası geçişler, görev yetki ve sorumluluklarıyla ilgili çalışmalar yaptı.



Yerel Yönetimler Komisyonu ise belediyeler, il özel idareleri ve muhtarlıkların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumuna dönük çalışma yaparken yeni sistemin amaçlarına engel mevzuatın ayıklanması ve ihtiyaç duyulan mevzuatın formüle edilmesi üzerinde durdu.



Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu da yeni sisteme göre tüm seçim mevzuatını gözden geçirirken, Meclis İçtüzük Komisyonu ise yeni sistemde TBMM çalışmalarını ve ilişkileri düzenleyen yeni içtüzük üzerinde çalıştı.