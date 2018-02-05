Cumhurbaşkanı Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı. Erdoğan'ın, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir saat süren baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşmede hangi konuların konuşulduğu açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı.



Erdoğan için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgah Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı.



Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti.



Törende, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu.



Bu arada ziyaret, 1959'da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Vatikan ziyaretinden sonra ilk ve 1960'ta Vatikan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana tek olma özelliği taşıyor.



GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir saat süren baş başa görüşmesi sona erdi.



Papa Franciscus, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. TSİ 11.53'te başlayan baş başa görüşme 12.54'te sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet Papa'ya takdim edildi.



Heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.



Ardından Papa Franciscus ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerine hediye takdim etti.



Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.



Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu.



Erdoğan ve Papa, sunulan hediyeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.



GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU



Erdoğan ile Papa görüşmesinde, ABD yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.



Ayrıca, görüşmede Kudüs'ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulandı.



Görüşmede yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinildi, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu vurgulandı.



ulusal.com.tr







